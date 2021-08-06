Обвинувачених у викраденні і катуванні Луценка і Вербицького можуть звільнити з-під варти. В ОГП звинувачують суд

Обвинувачені у викраденні і катуванні Ігоря Луценка і Юрія Вербицького взимку 2014 року, а також в умисному вбивстві викраденого Юрія Вербицького можуть вийти з-під варти 7 серпня.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, така ситуація склалася через «недотримання суддями Білоцерківського міськрайонного суду Київської області вимог статті 186 КПК України щодо строків розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу».

Як повідомили в ОГП, обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні 1 липня цього року надійшов на розгляд Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

«Підготовче судове засідання у цій справі, призначене на 9 липня, не відбулося через неявку захисників обвинувачених, при цьому клопотання прокурора про залучення адвокатів з Центру безоплатної правової допомоги визнано судом передчасним. Того ж дня прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно обвинувачених запобіжного заходу, в якому поставив питання про їх подальше тримання під вартою. Незважаючи на те, що стаття 186 КПК України передбачено невідкладний розгляд таких клопотань, але не пізніше 72 годин, суд призначив наступне судове засідання лише на 21 липня», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, 21 липня колегія суддів, не розглядаючи вказане клопотання, натомість ухвалила рішення, яким, «попри наявність ухвали Київського апеляційного суду про визначення підсудності у даному кримінальному провадженні за Білоцерківським міськрайонним судом і встановлену Кримінальним процесуальним кодексом заборону спорів про підсудність між судами, направила кримінальне провадження до Київського апеляційного суду для передачі іншому суду. Фактично ж справу скеровано до Київського апеляційного суду лише 26 липня».

Далі, повідомляють в ОГП, Київський апеляційний суд 4 серпня констатував безпідставність піднятого Білоцерківським міськрайонним судом питання про зміну підсудності, і справу повернули до вказаного суду для продовження судового розгляду.

«5 і 6 серпня головуючою у справі призначено судові засідання, що не відбулися через відпустку двох членів колегії, які відмовилися відкликатись із відпустки. У зв’язку з цим та зважаючи на те, що термін тримання обвинувачених під вартою спливає 7 серпня 2021 року, прокурором та представниками потерпілих заявлені клопотання про здійснення додаткового авторозподілу для заміни в порядку, передбаченому законом, відсутніх суддів, на які офіційної відповіді з суду досі не отримано», – заявили у прокуратурі.

Чергову дату судового засідання не визначено. І, як кажуть в ОГП, можливості процесуального реагування прокурорів, які б могли «упередити вищевказані негативні наслідки, на даний час вичерпано».

У прокуратурі також зауважили, що обвинувачені до того, як їх затримали, перебували в розшуку, при цьому один із них переховувався упродовж майже шести років, використовуючи підроблені документи.

«Крім того, вже перебуваючи під вартою, один з обвинувачених намагався вплинути на іншу особу, якій інкримінується співучасть у викраденні та катуванні потерпілих», – йдеться в повідомленні.

У Білоцерківському міськрайонному суді відмовилися коментувати ситуацію на прохання Радіо Свобода і попросили оформити інформаційний запит.

Раніше про те, що обвинувачені у справі Майдану 7 серпня можуть вийти на волю, повідомили адвокати потерпілих.

«У мене немає цензурних слів. Це сплановані дії зі звільнення головних підозрюваних. У вбивстві в тому числі», – написала у фейсбуці адвокатка Євгенія Закревська.

В Офісі генпрокурора нагадали, що за вчинення злочинів, інкримінованих обвинуваченим, до кримінальної відповідальності наразі притягнуто 16 осіб, стосовно семи з них справи розглядаються судами, у тому числі щодо двох – заочно (іn аbsеntiа), дев’ятьох осіб оголошено в розшук, одну особу засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

Учасників Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Обох майданівців вивезли за місто, їх катували і покинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили в лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.