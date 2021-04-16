Викрадення і катування Ігоря Луценка та Юрія Вербицького: суд дав 9 років за ґратами обвинуваченому Волкову

Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до дев’яти років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого викраденні та вбивстві активістів Майдану Юрія Вербицького і викраденні Ігоря Луценка. Про це повідомив колишній народний депутат і потерпілий цу справі Ігор Луценко у фейсбуці.

«Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого викраденні та вбивстві Юрія Вербицького і мене під час подій Майдану. Визнали винними у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням (ст. 340, ч. 3 ст.27 і ч. 3 ст. 146, 127)», – повідомив він.

Також Луценко зазначив, що прокуратура висувала також звинувачення Волкову у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але суд це не підтримав. Він зауважив, що це судове рішення суду є рішенням першої інстанції, і воно набере чинності не раніше, ніж відбудеться розгляд у апеляції.

За його словами, «в цій справі в СІЗО нині ще перебувають троє осіб, крім них, під судом один – очно, інших два – заочно».

Луценко наголосив, що більшість викрадачів, а особливо з організаторів і спонсорів цього злочину, зараз переховуються в Росії.

Учасників Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Обох майданівців вивезли за місто, їх катували і покинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили в лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.

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