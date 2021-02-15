За викрадення і катування Ігоря Луценка та Юрія Вербицького судитимуть ще двох осіб – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили, що скерували до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної організації за підозрою в причетності до викрадення і катування активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Повідомляється, що двом особам інкримінують створення злочинної організації, умисне вбивство, катування, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів.

«Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося «in absentiа», тобто за відсутності підозрюваних, які переховуються від органів слідства. Встановлено, що вказані особи за попередньою змовою 21 січня 2014 року незаконно викрали з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катували їх та вбили Юрія Вербицького. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, за вчинення злочинів проти Ігоря Луценка та Юрія Вербицького до кримінальної відповідальності притягнуто загалом 15 осіб, стосовно 4 осіб справи розглядаються судами, інших оголошено в розшук.

Учасників Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Обох майданівців вивезли за місто, їх катували і покинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили в лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.