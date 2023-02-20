В ОГП відзвітували про розслідування справ Майдану за рік

Офіс генерального прокурора повідомив, що протягом року за процесуального керівництва прокурорів профільного департаменту ОГП у справах Майдану повідомили про підозру 27 особам. Серед них на час вчинення інкримінованих їм злочинів: двоє високопосадовців, 17 правоохоронців, зокрема двоє прокурорів і один слідчий, один суддя, семеро цивільних осіб.

«Серед них – колишній заступник міністра внутрішніх справ України, який, використовуючи своє службове становище, сприяв наданню працівникам органів внутрішніх справ недозволених для використання в Україні спеціальних засобів російського виробництва, та своїми діями забезпечив усунення перешкод для їх застосування, що призвело до тяжких наслідків», – йдеться в повідомленні ОГП 20 лютого.

У прокуратурі додали, що минулого року у справах Майдану отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно 26 підозрюваних: двох високопосадовців – колишніх президента України і заступника секретаря РНБО, 14 правоохоронців, а також 10 цивільних осіб.

«Попри складнощі, викликані війною, на чверть у порівнянні з попереднім роком зросла кількість осіб, щодо яких обвинувальні акти направлено до суду. 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб. Зокрема, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишніх міністра внутрішніх справ України, його заступника і директора Департаменту матеріального забезпечення МВС України за фактом перевищення влади і службових повноважень під час поставки із РФ спеціальних засобів – гранат нелетальної дії, що спричинило тяжкі наслідки. Також скеровано обвинувальний акт стосовно 5 так званих «тітушок» за фактом умисного вбивства журналіста В’ячеслава Веремія», – повідомили у прокуратурі.

Там додали, що на даний час прокурори ОГП забезпечують підтримання публічного обвинувачення у 128 судових справах стосовно 254 осіб.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 107 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.