Справи Майдану: суд дозволив арешт Януковича у справі про розстріл мітингувальників

В Офісі Генпрокурора повідомили, що Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту України у справі про розстріл мітингувальників під час Євромайдану. Прізвища експрезидента не вказують, але з озвучених деталей справи і дат випливає, що йдеться про Віктора Януковича.

«Дозвіл на арешт експрезидента надано у кримінальному провадженні за обставинами організації вчинення ним з 18-20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, експрезидент спільно з головами тодішніх СБУ, МВС, Міноборони та іншими силовиками «без законних підстав організували застосування спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів».

«Такі дії колишнього президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині м. Києва. В тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено за спеціальною процедурою – in absentia. Наразі сторони ознайомлюються з матеріалами провадження, додали в ОГП.

Віктор Янукович і його соратники втекли з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, – в Росії. Йому інкримінують низку злочинів.

У січні 2019 року суд у Києві заочно засудив Віктора Януковича до 13 років ув’язнення. Його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. Провину свою він заперечує.

У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.