ОГП: суд дав дозвіл на арешт Януковича у справі про незаконне переправлення через кордон

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт колишнього президента України у справі про організацію незаконного переправлення осіб через держкордон, повідомив Офіс генерального прокурора. Імені експрезидента в повідомленні не наводять, але з обставин справи випливає, що йдеться про Віктора Януковича.

«За даними слідства, експрезидент України, діючи спільно зі співробітниками Управління державної охорони і представниками Російської Федерації, 23 лютого 2014 року, перебуваючи на околиці с. Урзуф Донецької області, за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил РФ повітряним шляхом незаконно перетнув і переправив не менше ніж 20 осіб через державний кордон України до м. Анапа Краснодарського краю Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що досудове розслідування триває і здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Віктор Янукович і його соратники втекли з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, – в Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. Провину свою він заперечує.

У січні 2019 року суд у Києві заочно засудив Віктора Януковича до 13 років ув’язнення. Його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.