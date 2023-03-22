ДБР повідомило про підозру командиру львівського «Беркуту» за участь у вбивствах активістів Майдану

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру черговому колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України, повідомляє у середу пресслужба відомства.

«Під його керівництвом підрозділ з Львівщини разом з іншими 18 лютого 2014 року застосували фізичну силу, спецзасоби, у тому числі світло-шумові гранати виробництва РФ, помпові рушниці, що були споряджені патронами зі свинцевою картеччю, проти мітингувальників на вул. Інститутській в м. Києві та прилеглих до неї вулицях. У результаті таких дій загинуло 3 особи та близько 200 отримали тілесні ушкодження, у тому числі й вогнепальні, різного ступеня тяжкості. Фігурант підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту», – повідомили в ДБР.

Вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу.

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомили, що екскомандиру кримського «Беркуту» повідомлено про підозру у державній зраді.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 її учасники загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.