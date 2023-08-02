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Суд обрав Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – ДБР

Рабінович зараз переховується за кордоном, ймовірно, – в Ізраїлі

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату з фракції нині забороненої політичної сили «Опозиційна платформа – За життя» Вадиму Рабіновичу, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що суд задовольнив клопотання слідчого ДБР про арешт Рабіновича.

26 липня Державне бюро розслідувань повідомило Вадиму Рабіновичу про підозру у державній зраді. Повідомлення про це скерували запитом до Ізраїлю про міжнародну правову допомогу.

Рабінович був співголовою партії «ОПЗЖ» і був обраний до парламенту від неї в 2019 році. До того був депутатом від «Опозиційного блоку». За даними ДБР, Рабінович зараз переховується за кордоном.

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