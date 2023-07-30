Українка загинула через ДТП із туристичним автобусом у Туреччині – ЗМІ

Двоє людей, зокрема громадянка України, загинули, 12 – були поранені в Туреччині під час ДТП, в якій туристичний автобус врізався у вантажівку.

За повідомленням турецького видання Anadolu, це сталося в районі Аланії, на трасі Аланія-Анталія, автобус перевозив до аеропорту туристів із Казахстану.

Загиблі, за даними видання, – водій автобуса і українка, яка працювала гідом. Шестеро з постраждалих перебувають у тяжкому стані.

У Міністерстві закордонних справ України в коментарі «Суспільному» підтвердили загибель українки і додали, що ситуацією займається консульство України в Анталії.