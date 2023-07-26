ДТП на блокпосту в Києві: прокуратура повідомила про арешт водія

Водія автомобіля, який 25 липня скоїв ДТП на блокпосту в Києві, внаслідок якої один військовослужбовець загинув, а іншого – шпиталізували з травмами, взяли під варту на два місяці без права внесення застави, повідомила Київська міська прокуратура.

«Як повідомлялось раніше, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту. Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший – госпіталізований у важкому стані. Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу», – нагадали у прокуратурі.

Рішення про запобіжний захід 26 липня ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

Напередодні в поліції Києва повідомляли, що огляд водія на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер» не виявив алкоголю в його організмі, а подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.