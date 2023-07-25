У Києві затримали водія, який збив військових на блокпосту – поліція

У Києві в ніч на 25 липня затримали 23-річного водія, який збив трьох військових на блокпосту, внаслідок чого один із них загинув, ще двоє – травмовані, повідомили в київській поліції.

«Водій легковика на великій швидкості скоїв наїзд на солдатів Нацгвардії і протаранив дві автівки… Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що ДТП сталася на блокпосту поблизу станції метро «Святошин» відразу після півночі.

За даними правоохоронців, огляд водія на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер» не виявив алкоголю в його організмі, а подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.