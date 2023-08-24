ДБР: ще один військовий посадовець змушував солдат будувати свій маєток

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику командира однієї з військових частин Львівської області. Про це відомство заявило 24 серпня.

Зокрема, за даними ДБР, посадовець залучав бійців до будівництва свого маєтку.

«З середини липня цього року солдати, замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, працювали на приватному об’єкті «командира». До ремонтно-будівельних робіт на своїй двоповерховій віллі він залучив сімох військовослужбовців», – повідомляє пресслужба.

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Крім того, слідство стверджує, що дружина посадовця керувала підпільним магазином на території військового містечка. У ньому військовослужбовцям «продавали харчові продукти, які держава офіційно виділяла для забезпечення військових»,

Чоловіку повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем. Йому загрожує до 12 років ув’язнення. За місцем його проживання пройшли обшуки. Правоохоронці планують клопотати про взяття його під варту.

На початку серпня ДБР заявило, що військового комісара на Закарпатті викрили на тому, що він змушував підлеглих будувати йому маєток.