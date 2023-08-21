ДБР розслідує вибух у криміналістичному центрі під Києвом, через який загинули 4 людей

Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом вибуху в Державному науково-дослідному експертному криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ України. Про це відомство заявило 21 серпня.

За повідомленням, через вибух на Великій Кільцевій 19 серпня загинули четверо працівників експертної установи.

«У ході першочергових слідчих дій встановлено, що трагедія сталася під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета. В ході роботи об’єкт дослідження здетонував», – йдеться в повідомленні.

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Співробітники Бюро оглянули місце події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників центру та інших свідків.

Справу відкрили за статтею про порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, які спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки. Розслідуванням керує прокуратура Київської області.

19 серпня в Києві сталась пожежа в складському приміщенні на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що вибух спричинила детонація вибухонебезпечних предметів під час експертизи.