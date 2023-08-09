Силовики проводять обшуки у колишнього депутата Верховної Ради

Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України I, III – VII скликань, колишнього заступника голови фракції забороненої «Партії регіонів». Про це повідомляють пресслужби ДБР, СБУ та ОГП, не називаючи імені фігуранта, але вказані обставини свідчать про те, що обшуки відбуваються у Володимира Макєєнка.

Слідчі дії відбуваються в офісних приміщеннях, які використовує сам ексдепутат і пов’язані з ним особи, а також у будинку Макеєнка.

Обшуки проводяться також за місцем проживання керівників підконтрольних йому компаній, зареєстрованих у тому числі в офшорних юрисдикціях.

За повідомленням, ДБР перевіряє причетність Макеєнка до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 мільйонів гривень та ухилення від сплати податків у 2011 – 2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму понад 63 мільйони гривень.