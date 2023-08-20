Ракетний удар по Чернігову: в ОП повідомили, що 41 людина залишається в лікарні

Через російський ракетний обстріл Чернігова 41 людина залишається в лікарні, повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

«Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих», – написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок вибуху пошкоджені 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.

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19 серпня російські військові завдали ракетного удару по центру Чернігова. Повідомлялося про сімох загиблих і 148 постраждалих.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.