Ракетний удар по Чернігову: тривають слідчі дії щодо проведення виставки в драмтеатрі – влада

У драмтеатрі, куди влучала російська ракета 19 серпня, «відбувалась не виставка дронів, а закритий захід». Слідчі з’ясовують обставини інциденту, зазначив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

«Організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз по цьому питанню тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставити», – пояснив він.

Як наголосив Чаус, за його даними, «сторонніх відвідувачів у драмтеатрі Чернігова у момент удару не було, але це має встановити слідство».

«Спрацював сигнал повітряної тривоги, організатори і учасники спустилися в укриття, перебували там до завершення повітряної тривоги. Тобто вони були в укритті, коли в театр прилетіла ракета. Серед учасників дуже мало постраждалих. Більшість постраждалих – це саме люди, які заходилися і проходили поруч, проїжджали на транспорті», – додав голова ОВА.

19 серпня російські військові вдарили по центру Чернігова. Наразі відомо про сімох загиблих.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.