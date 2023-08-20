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Ракетний удар по Чернігову: постраждало 148 людей

Ракетний удар по Чернігову 19 серпня 2023 року

Унаслідок ракетного удару по Чернігову постраждали 148 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«У лікарні залишається 41 пацієнт, із них 15 прооперованих за вчора (19 серпня – ред.)», – зазначив Чаус.

За його даними, у результаті удару в місті пошкоджені понад 500 помешкань – це понад 60 будинків, розташованих поряд із місцем, куди поцілила ракета російської армії.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ».

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

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