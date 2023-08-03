ДСНС відсторонить від роботи підозрюваних у справі про падіння гелікоптера в Броварах

Державна служба з надзвичайних ситуацій відреагувала на повідомлення про підозри керівництву Управління авіації ДСНС України та керівникам Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту відомства.

«На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов’язків осіб, яким ДБР оголосило підозру», – заявляє служба.

ДСНС додає, що від початку створення урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи надала необхідні матеріали та сприяє розслідуванню.

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«Наголошуємо, ДСНС не уповноважена коментувати версії про причини авіакатастрофи, а також оприлюднювати будь-яку інформацію, що пов’язана з проведенням слідчих дій», – зазначають у відомстві.

Офіс генпрокурора 3 серпня повідомив про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі про падіння в Броварах гелікоптера, на борту якого перебували керівники МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждала 31 людина, серед яких 13 дітей.

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На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

У ДСНС раніше казали, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів.