П’ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру через катастрофу гелікоптера у Броварах – ОГП

Офіс генпрокурора повідомив про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі про падіння в Броварах гелікоптера, на борту якого перебували керівники МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським.

Серед підозрюваних начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

«Посадовцям Управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінується порушення правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 КК України). Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки», – повідомили в ОГП.

За даними слідства, посадовці допустили «відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту», що призвело до загибелі людей.

«У ході досудового розслідування похвилинно відновлено день аварії, у тому числі розшифровано «чорні скриньки». У січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів», – розповіли у відомстві.

Повідомляється, що під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари.

«Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів його не скасував та не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов. Через складні погодні умови екіпаж гелікоптера змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті – навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору. Він втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру допустив зіткнення із землею, внаслідок відсутності необхідних навичок», – кажуть в Офісі генпрокурора.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждала 31 людина, серед яких 13 дітей.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

У ДСНС раніше казали, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів.