Катастрофа в Броварах: версія замаху на керівництво МВС не підтвердилася – генпрокурор

Розслідування падіння в Броварах гелікоптера, на борту якого перебували керівники МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським, ще триває, але одну з версій слідчі вже відкинули. Про це в оприлюдненому 31 липня інтервʼю агенції «Укрінформ» заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він нагадав, що на початку розслідування розглядалися чотири основні версії події:

замах на життя державних діячів, зокрема диверсія;

збиття вертольота;

конфліктна ситуація на борту судна;

помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

«Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3D-моделювання трагічного польоту. Попередньо можу сказати, що версії, повʼязані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом», – розповів генпрокурор.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждали 25 людей, з них 11 дітей.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

У ДСНС запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.