Катастрофа в Броварах: версія замаху на керівництво МВС не підтвердилася – генпрокурор

Розслідування падіння в Броварах гелікоптера, на борту якого перебували керівники МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським, ще триває, але одну з версій слідчі вже відкинули. Про це в оприлюдненому 31 липня інтервʼю агенції «Укрінформ» заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Він нагадав, що на початку розслідування розглядалися чотири основні версії події:
- замах на життя державних діячів, зокрема диверсія;
- збиття вертольота;
- конфліктна ситуація на борту судна;
- помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.
«Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3D-моделювання трагічного польоту. Попередньо можу сказати, що версії, повʼязані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом», – розповів генпрокурор.
Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждали 25 людей, з них 11 дітей.
На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».
У ДСНС запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
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