«Я багато знаю» – міністр Клименко про розслідування причин авіакатастрофи у Броварах

Міністр МВС України Ігор Клименко в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував розслідування причин авіакатастрофи у Броварах, де загинуло керівництво МВС.

За його словами, він «багато знає», але «не хоче говорити особисто».

«Я багато знаю. Я не хотів би зараз про це говорити особисто. Але я, повірте, після того, як будуть озвучені результати розслідування по цій катастрофі, я вам дуже багато зможу розказати, що зробило МВС, щоб таких трагедій більше не відбулося», – сказав Клименко, відповідаючи на запитання, до якої причини він особисто схиляється найбільше.

У день авіакатастрофи в СБУ повідомили, що розглядають кілька версій, зокрема, порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії.

На уточнююче питання Радіо Свобода, чи могла бути причиною катастрофи несправність гелікоптера, Клименко відповів: «Я сказав те, що я сказав».

За його словами міністра, МВС, Нацполіція зібрали і передали усі матеріали до органів досудового слідства, зокрема до ДБР, СБУ та Офісу генпрокурора. На запитання, чи не занадто довго триває слідство, з огляду на те, що перші результати в МВС обіцяли оприлюднити за «місяць – півтора», Клименко сказав, що це питання не до нього.

«Дивіться, я хотів би, щоб результати цього розслідування були озвучені. Як тільки відповідні правоохоронні органи і Офіс генпрокурора будуть готові це зробити, я думаю, вони це зроблять», – сказав Клименко.

Читайте також: Вулицю в Хмельницькому назвуть на честь Монастирського – «Слуга народу»

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждали 25 людей, з них 11 дітей.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

У ДСНС запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.