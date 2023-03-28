Вулицю в Хмельницькому назвуть на честь Монастирського – «Слуга народу»

Топонімічна комісія Хмельницької міської ради підтримала перейменування однієї з вулиць Хмельницького на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, повідомила пресслужба партії «Слуга народу» з посиланням на голову партії Олену Шуляк 28 березня.

«Ще у лютому ми звернулися до місцевої влади Хмельницького, рідного міста Дениса Монастирського, з пропозицією назвати на його честь вулицю. Він багато зробив для нашої країни і заслуговує на це», – йдеться в коментарі Шуляк.

За її словами, комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який Шуляк очолює, отримав лист від Хмельницької міської ради із підтримкою цієї ідеї:

«Наразі місцева влада шукає найбільш достойний об’єкт, якому присвоять ім’я Дениса Монастирського».

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Вранці 18 січня на територію дитячого садка в місті Бровари Київської області впав гелікоптер ДСНС України, загинули 14 людей. Вертоліт Super Puma при падінні зачепив будівлю дитячого садка, скління 14-поверхового житлового будинку та три легкові автомобілі. Загинули, зокрема, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Крім цього, через авіакатастрофу ще 25 людей, у тому числі 11 дітей, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Розслідування причин трагедії триває.