«Взагалі не впливає» – міністр Клименко про вплив Олега Татарова на роботу МВС

Міністр МВС Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що заступник голови ОП Олег Татаров «взагалі не впливає» на роботу міністерства.

На запитання, чи отримує МВС якісь вказівки чи побажання щодо роботи відомства від Олега Татарова, Клименко також відповів негативно.

«Я можу вам сказати, що в МВС... чи можете назвати хоч одну людину, яка, можливо, з орбіти Олега Татарова? Мабуть, ні. Це не стосується ні моїх заступників, ні керівників департаментів і директоратів МВС. Це відповідь на ваше запитання. Ні, звичайно», – відповів Клименко.

Клименко, який працює у системі МВС з кінця 1990-х років, також стверджує, що ніколи не перетинався з Татаровим по службі: «Коли я працював у Департаменті кадрового забезпечення, Олег Татаров тоді був у Головному слідчому управлінні. Ми з ним не перетиналися».

Верховна Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ 7 лютого 2023 року після загибелі голови МВС Дениса Монастирського та його першого заступника Євгена Єніна внаслідок падіння гелікоптера в Броварах вранці 18 січня.

У серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок. Призначення викликало хвилю негативних реакцій у суспільстві, серед політиків та експертів.

За словами самого Татарова , в ОП займається «аналітичною допомогою», зокрема, щодо законопроєктів, а також роботою з профільним комітетом.

У грудні 2020 у НАБУ повідомили, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України». Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Попри це, НАБУ і САП у грудні 2020 року повідомили Татарову про підозру.