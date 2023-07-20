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Клименко назвав остаточну кількість загиблих унаслідок руйнування Каховської ГЕС

Щодо матеріальних втрат, то, за словами міністра, остаточних підрахунок ще не завершений.

Унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міністр МВС України Ігор Клименко.

«Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області», – сказав Клименко.

Щодо матеріальних втрат, то, за словами міністра, остаточних підрахунок ще не завершений.

«Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема. Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища.. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян», – зазначив очільник МВС.

Повна версія інтерв’ю міністра МВС України Ігоря Клименка Радіо Свобода буде опублікована завтра, 21 липня.

За рішенням уряду, 6 червня керівником робіт із ліквідації наслідків руйнування ГЕС було призначено Ігоря Клименка.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування греблі Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року.

Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблі Каховської ГЕС. Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі, написало 16 червня американське видання New York Times, прямо вказуючи на те, що це зробила Росія.

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