У МВС розповіли про перебіг розслідування авіакатастрофи у Броварах

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство щодо авіакатастрофи у Броварах може тривати до двох місяців.

«Думаю, місяць-два. По-перше, це слідство, я не можу говорити за слідство. По-друге, це робота колективу. По-третє, всю інформацію, яку отримаємо, ми маємо проаналізувати і потім дати кінцевий результат», – сказав Клименко в ефірі телемарафону.

Також, за йог словами, до розслідування падіння вертольота долучилась компанія-виробник Airbus. Клименко зазначив, що до Франції вирушила група українських експертів, які разом з французькими фахівцями залучені до розшифрування бортових самописців.

«Ми чекаємо технічної експертизи. Ми зацікавлені якнайшвидше отримати результати цих експертиз й відповідно висновок слідства. На даний момент об’єднана група слідчих працює і, я думаю, що найближчим часом Офіс Генпрокурора проінформує про перші результати цього слідства. Коли будуть розшифровані самописці бортові, тоді ми зможемо більш конкретно говорити, що сталося на борту або біля борту», – сказав Клименко.

Вранці 18 січня на територію дитячого садка в місті Бровари Київської області впав гелікоптер ДСНС України, загинули 14 людей. На борту гелікоптера перебувало десятеро людей: шестеро співробітників оперативної групи МВС, у тому числі керівництво міністерства, а також троє членів екіпажу. Крім того, через авіакатастрофу ще 25 людей, у тому числі 11 дітей, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Вертоліт Super Puma при падінні зачепив будівлю дитячого садка, скління 14-поверхового житлового будинку та три легкові автомобілі. Виникла пожежа, яка охопила 500 квадратних метрів. Серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.