Авіакатастрофа в Броварах: у Раді назвали терміни розшифрування «чорної скриньки»

Розслідування причин авіакатастрофи в Броварах, в результаті якої загинуло 14 людей, триває й досі, повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушас в ефірі телемарафону.

«Ми знаємо, що під час таких подій дуже важлива інформація зі «скриньок». Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють із французькими колегами. Я сподіваюся, що за тиждень, максимум два буде розшифрована «чорна скринька», і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією загибелі Дениса Монастирського та інших посадовців», – сказав Іонушас.

Він зазначив, що зараз пріоритетними є версії про помилку пілота та технічну несправність вертольота. Також не виключається версія диверсії, але вона йде не однією із пріоритетних.

«Ви знаєте, що правоохоронці вже зробили певні процесуальні дії, обшуки щодо відпрацювання цієї версії, вони рухаються за контрактами, на підставі яких було здійснено купівлю цих вертольотів», – додав депутат.

Вранці 18 січня на територію дитячого садка в місті Бровари Київської області впав гелікоптер ДСНС України, загинули 14 людей. За даними ДСНС, катастрофа сталася о 8:20 ранку. Вертоліт Super Puma при падінні зачепив будівлю дитячого садка, скління 14-поверхового житлового будинку та три легкові автомобілі. Виникла пожежа, яка охопила 500 квадратних метрів.

На борту гелікоптера перебувало десять людей: шестеро співробітників оперативної групи МВС, у тому числі керівництво міністерства, а також троє членів екіпажу.

Крім цього, через авіакатастрофу ще 25 людей, у тому числі 11 дітей, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Президент України Володимир Зеленський назвав катастрофу в Броварах жахливою трагедією та повідомив, що доручив Службі безпеки України та Національній поліції зʼясувати всі обставини інциденту.