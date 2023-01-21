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Трагедія в Броварах: загиблих керівників МВС поховали на Байковому кладовищі

У столиці 21 січня на Байковому кладовищі пройшла прощальна церемонія і поховання загиблих в авіакатастрофі 18 січня

Дениса Монастирського, Євгенія Єніна та ще трьох працівників МВС, які загинули в авіакатастрофі у Броварах, поховали у Києві, повідомляє пресслужба МВС.

«У столиці 21 січня на Байковому кладовищі пройшла прощальна церемонія і поховання загиблих в авіакатастрофі 18 січня під час виконання службових обов’язків міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна, державного секретаря МВС України Юрія Лубковича, начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайла Павлушка та провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколу Анацького», – зазначають у МВС.

Відомо, що на цвинтар провести в останню путь загиблих прийшли близько сотні людей. Церемоніал відбувся з усіма належними почестями.

У панахиді, вшануванні пам’яті та поховальних заходах на Байковому кладовищі взяли участь голова Верховної ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівники силового блоку держави, урядовці та політики, родичі та друзі загиблих.

У Києві попрощалися з керівництвом МВС України, яке загинуло в авіакатастрофі (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві попрощалися з керівництвом МВС України, яке загинуло в авіакатастрофі (фотогалерея)

У Києві в Українському домі попрощалися з керівниками і співробітниками МВС України, які загинули в авіакатастрофі. 18 січня у Броварах на Київщині поряд із дитячим садком та будинком впав гвинтокрил. На борту перебувало 10 осіб.

Вранці 18 січня на територію дитячого садка в місті Бровари Київської області впав гелікоптер ДСНС України, загинули 14 людей. За даними ДСНС, катастрофа сталася о 8:20 ранку. Вертоліт Super Puma при падінні зачепив будівлю дитячого садка, скління 14-поверхового житлового будинку та три легкові автомобілі. Виникла пожежа, яка охопила 500 квадратних метрів.

На борту гелікоптера перебувало десять людей: шестеро співробітників оперативної групи МВС, у тому числі керівництво міністерства, а також троє членів екіпажу.

Крім цього, через авіакатастрофу ще 25 людей, у тому числі 11 дітей, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Президент України Володимир Зеленський назвав катастрофу в Броварах жахливою трагедією та повідомив, що доручив Службі безпеки України та Національній поліції зʼясувати всі обставини інциденту.

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