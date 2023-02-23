Авіакатастрофа у Броварах: Клименко назвав приблизні терміни завершення розслідування

Голова Міністерство внутрішніх справ України Ігор Клименко припускає, що розслідування щодо авіакатастрофи у Броварах буде завершено за «місяць, півтора».



«Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора. Коли будуть завершені всі експертизи, які ми проводили, частково з нашими колегами з Франції. Коли будуть завершені всі розслідування у нас в країні, тоді буде спільна і загальна картина, яку прокурори, представники ДБР і СБУ, які також ведуть це розслідування, зможуть донести до загалу», – сказав він в ефірі Суспільного в рамках національного телемарафону.



«Я думаю місяць, півтора. Десь так», – додав Клименко, відповідаючи на уточнююче запитання щодо орієнтовних строків завершення розслідування.

Вранці 18 січня на територію дитячого садка в місті Бровари Київської області впав гелікоптер ДСНС України, загинули 14 людей. На борту гелікоптера перебувало десятеро людей: шестеро співробітників оперативної групи МВС, у тому числі керівництво міністерства, а також троє членів екіпажу. Крім того, через авіакатастрофу ще 25 людей, у тому числі 11 дітей, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Вертоліт Super Puma при падінні зачепив будівлю дитячого садка, скління 14-поверхового житлового будинку та три легкові автомобілі. Виникла пожежа, яка охопила 500 квадратних метрів. Серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.