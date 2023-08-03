У МВС кажуть, що ідентифікували понад 232 тисячі воєнних злочинців та колаборантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну правоохоронці ідентифікували понад 232 тисячі воєнних злочинців та колаборантів, повідомляє у четвер пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У МВС кажуть, що всі ці особи внесені до інформаційної системи «Воєнний злочинець». Станом на 3 серпня у ній є дані про 232 131 особу, з яких:

197 857 військовослужбовців російських окупаційних військ;

3 522 представники незаконних збройних формувань та приватних військових компаній;

3 267 колаборантів та зрадників України;

401 представника військово-політичного керівництва РФ.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. Як повідомив раніше голова СБУ Василь Малюк, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.