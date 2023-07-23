СБУ встановила імена та оголосила підозри понад 30 особам, причетним до катувань цивільних на Херсонщині

Служба безпеки України встановила особи та повідомила про підозру 31 особі, що вступили до створеного російськими силами так званого «МВС» на тимчасово захопленій частині Херсонщини, повідомляє пресслужба відомства. Повний перелік прізвищ є на сайті СБУ.

«Підбір «кадрів» здійснювали під «кураторством» кадрових співробітників ФСБ. Перебуваючи на «посадах», колаборанти брали участь у каральних заходах, які рашисти проводили проти учасників руху опору в регіоні. Свої злочинні дії фігуранти супроводжували масовим викраденням людей та розграбуванням їхнього приватного майна. Зафіксовано факти ув’язнення місцевих жителів до російських катівень, облаштованих у тимчасово захоплених будівлях. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури і таким чином намагались схилити потерпілих до співпраці», – розповіли в СБУ.

Також викриті колаборанти, кажуть в СБУ, застосовували репресії для залякування мирних жителів та забезпечення їхньої «явки» на фейковому референдумі щодо так званого «приєднання» регіону до РФ.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) таким «посадовцям» окупаційних органів… Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України. Тривають комплексні заходи для притягнення колаборантів до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Лівобережжя Херсонщини перебуває в російській окупації.