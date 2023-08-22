Суд у Білорусі засудив бізнесмена до п’яти років колонії у справі про образу Лукашенка

У Білорусі Гомельський обласний суд засудив до п’яти років колонії 65-річного бізнесмена із Мозиря Петра Старотиторова у справі про «образу президента». Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Крім образи Олександра Лукашенка, Старотиторова звинуватили в розпалюванні ворожнечі, закликах до дій проти нацбезпеки, наклепі на президента.

Приводом для кримінальної справи щодо бізнесмена, як уточнює правозахисний центр «Вясна», стали його репости антивоєнних повідомлень у фейсбуці, у коментарях до яких він нібито негативно висловлювався про Лукашенка.

Співробітники ГУБОЗ затримали Старотиторова 6 лютого 2023 року і відправили до СІЗО-3 Гомеля. У слідчому ізоляторі у чоловіка стався інсульт, і до суду він перебував у медчастині СІЗО.

Нещодавно спецдоповідачка по Білорусі Анаїс Марен, виступаючи із доповіддю у Раді ООН з прав людини, заявила, що режим Лукашенка цілеспрямовано зачищає громадянське суспільство від інакодумців, а ситуація із правами людини в в країні – катастрофічна і лише погіршується.