Атмосфера страху і катастрофічна ситуація із правами людини: спеціальний доповідач ООН з Білорусі

Режим Лукашенка цілеспрямовано зачищає громадянське суспільство від інакодумців, а ситуація із правами людини в в країні катастрофічна і лише погіршується, заявила спецдоповідачка по Білорусі Анаїс Марен, виступаючи із доповіддю у Раді ООН з прав людини.

Спеціальний доповідач по Білорусі, французька політологиня Анаїс Марен виступила в ООН із щорічною доповіддю, яка описує стан із правами людини в країні, якою уже понад 22 роки керує Олександр Лукашенко.

Під час останніх президентських виборів (2020) Білорусь сколихнули масові протести, участь в яких взяли люди, які не повірили оголошеним результатам ЦВК, за якими у виборах знову переміг Лукашенко. Мирні протести жорстко розганялися, були убиті і поранені, а багато людей були затримані, піддавалися тортурам і досі утримуються за ґратами.

1500 людей за ґратами з політичних мотивів

Марен заявила, що після тих подій, півтори тисячі людей, як і раніше, утримуються під вартою за політично вмотивованими звинуваченнями.

«У мене є вагомі підстави вважати, що умови утримання у в'язницях навмисно посилюються для засуджених за політично мотивованими підставами, які поміщаються в карцери за дрібні порушення тюремних правил», – сказала Марен.

Із 2020 року, заявила спецдоповідачка ООН, у Білорусі щодня відбувається 17 довільних арештів, і ніхто із силових структур, які порушили закони і права людини, не був притягнутий до відповідальності.

Загальна безкарність та атмосфера страху

«У Білорусі ніхто не був притягнутий до відповідальності ні за довільні затримання десятків тисяч мирних демонстрантів у 2020 році, ні за насильство та тортури, які багато хто з них зазнавав, – зазначила вона. – Загальна безкарність та атмосфера страху, викликана переслідуваннями, що продовжуються, змусила сотні тисяч жителів Білорусі піти у вигнання».

Постійних переслідувань у Білорусі зазнають правозахисники, йдеться у доповіді ООН, а понад 1600 «небажаних організацій», включаючи всі незалежні профспілки, що залишилися, були примусово розпущені.

«Це ілюструє цілеспрямовану державну політику із зачистки громадянського простору від останніх інакодумних елементів», – сказала вона.

Марен зазначила, що незалежні ЗМІ були визнані «екстремістськими організаціями», а академічна свобода піддається «систематичним нападкам».

«Ідеологічний контроль та дисциплінарні заходи обмежують свободу думок та висловлювання», – сказала вона.

Початкова та середня освіта також піддається «ідеологічному контролю», дітей «відмовляють від висловлювання власної думки» та загрожують «наслідками» за інакодумство.

Затримують тих, хто засуджує війну проти України

Щодо російського вторгнення в Україну, то громадяни Білорусі стикаються з проблемами, коли намагаються висловитися проти нього чи поставити під сумнів роль Білорусі у сприянні Росії у її широкомасштабній агресії проти України.

«Антивоєнні акції призвели до численних затримань та арештів, у тому числі за звинуваченнями у плануванні терористичних атак, що може каратися у Білорусі смертною карою», – наголосила спецдоповідачка ООН.

З усього видно, що режим Олександра Лукашенка цілеспрямовано зачищає громадянське суспільство Білорусі від інакодумців і дедалі більше веде наступ на права людини загалом, наголосила Анаїс Марен у Раді ООН з прав людини.

«Ситуація не лише залишається катастрофічною, на жаль, вона продовжує погіршуватися», – сказала Марен..

«Білоруський уряд вніс поправки до і без того суворого законодавства, спрямованих на ліквідацію громадянських свобод, що призвело до сплеску політично вмотивованих переслідувань та вироків, – додала Марін. – Відсутність відповідальності за порушення прав людини сприяє створенню атмосфери страху серед жертв та їхнім родинам».

Після виступу спеціального доповідача Марен у Раді ООН з прав людини запропонували виступити Білорусі, але її представники, як виявилося, не прийшли на засідання.

Анаїс Марен обіймає посаду спеціального доповідача з Білорусі із 1 листопада 2018 року. Ще два роки тому Марен у щорічній доповіді попереджала про «тоталітарний поворот», який здійснив Олександр Лукашенко, проявивши «зневагу до людського життя та гідності» під час придушення мирних протестів у 2020 році.