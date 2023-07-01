Лукашенко підписав закон, що дозволяє забороняти ЗМІ з «недружніх країн»

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволить забороняти роботу ЗМІ з «недружніх країн», повідомили в його пресслужбі 1 липня.

Закон передбачає можливість запровадження заборони на діяльність іноземних ЗМІ на території Білорусі «у разі недружніх дій іноземних держав щодо білоруських ЗМІ».

Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, документ розширює перелік підстав для анулювання свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсу, інтернет-видання, агрегатора новин. Відповідно до закону, будуть визначені «особливості функціонування новинних агрегаторів і правовий статус їхніх власників».

Лукашенко посилив придушення інакомислення і засобів масової інформації після президентських виборів у серпні 2020 року, на яких Лукашенко був офіційно оголошений переможцем. Опоненти і більшість західних країн відмовилися визнати це, посилаючись на фальсифікації виборів і репресії, та наклали санкції на Мінськ.