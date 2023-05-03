У Білорусі заочно засудили засновника Nexta до 20 років тюрми

У Білорусі Мінський обласний суд заочно засудив засновника телеграм-каналу Nexta Степана Путила до 20 років колонії. Про це пише білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на дані центру Вясна.

Інші фігуранти справи Ян Рудик та Роман Протасевич отримали 19 років позбавлення волі (заочно) і 8 років тюрми відповідно.

Їх визнано винними, серед іншого, у публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, організації масових безладів, наклепі та образі Олександра Лукашенка, поширенні свідомо неправдивих відомостей про Білорусь.

Судовий процес у справі Nexta розпочався 16 лютого. Авторів Telegram-каналу Степана Путила та Яна Рудика судили заочно, а Роман Протасевич, який перебуває під домашнім арештом, перебував у залі суду. Йому пред’явили звинувачення щонайменше у 1586 епізодах.



Прокурор раніше пропонував взяти Протасевича під варту в залі суду, але суд залишив його під домашнім арештом, Роман Протасевич відмовився від коментарів провладних ЗМІ, які були під час оголошення вироку, і залишив залу суду.

26 січня окружний суд Варшави розглянув вимогу Білорусі щодо екстрадиції Степана Путила, засновника телеграм-каналу Nexta. Білоруська влада вважає ЗМІ організатором так званих «масових заворушень» у Мінську під час протестів проти режиму Олександра Лукашенка у 2020 році. Суддя Любовський ухвалив не екстрадувати Путила, заявивши, що «не можна видати людину лише тому, що цього хоче психопатичний диктатор».