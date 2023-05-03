Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Білорусі заочно засудили засновника Nexta до 20 років тюрми

Засновник телеграм-каналу Nexta Степан Путило

У Білорусі Мінський обласний суд заочно засудив засновника телеграм-каналу Nexta Степана Путила до 20 років колонії. Про це пише білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на дані центру Вясна.

Інші фігуранти справи Ян Рудик та Роман Протасевич отримали 19 років позбавлення волі (заочно) і 8 років тюрми відповідно.

Їх визнано винними, серед іншого, у публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, організації масових безладів, наклепі та образі Олександра Лукашенка, поширенні свідомо неправдивих відомостей про Білорусь.

Судовий процес у справі Nexta розпочався 16 лютого. Авторів Telegram-каналу Степана Путила та Яна Рудика судили заочно, а Роман Протасевич, який перебуває під домашнім арештом, перебував у залі суду. Йому пред’явили звинувачення щонайменше у 1586 епізодах.

Прокурор раніше пропонував взяти Протасевича під варту в залі суду, але суд залишив його під домашнім арештом, Роман Протасевич відмовився від коментарів провладних ЗМІ, які були під час оголошення вироку, і залишив залу суду.

26 січня окружний суд Варшави розглянув вимогу Білорусі щодо екстрадиції Степана Путила, засновника телеграм-каналу Nexta. Білоруська влада вважає ЗМІ організатором так званих «масових заворушень» у Мінську під час протестів проти режиму Олександра Лукашенка у 2020 році. Суддя Любовський ухвалив не екстрадувати Путила, заявивши, що «не можна видати людину лише тому, що цього хоче психопатичний диктатор».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG