Лукашенко пригрозив Заходу ударами по «центрах ухвалення рішень»

Олександр Лукашенко, який нещодавно заявив, що значна частина переданої Мінську російської ядерної зброї, вже перебуває на території країни, 30 червня пригрозив країнам Заходу ударами по «центрах ухвалення рішень».

«Зараз стало модно говорити про центри ухвалення рішень. Отже, ми знаємо координати цих центрів з точністю до міліметра. І позавчора вони були мною точно і чітко визначені і затверджені на військових картах», – сказав Лукашенко. Він виступав на урочистих зборах 30 червня в Мінську напередодні Дня Незалежності 3 липня.

Лукашенко заявив, що Євросоюз і США «прискореними темпами озброюють Польщу», створюючи «ще одне джерело напруги, ще один оплот для агресії найагресивнішої країни світу і, на жаль, найпотужнішої – США». Він зазначив, що Польщу «роблять наступним проксі-полігоном після України у протистоянні з Білоруссю та Росією».

«Польський уряд має думати головою. І в першу чергу про свій народ. Для Заходу поляки були і залишаються слов’янами. А це витратний матеріал. Вчіть історію, сусіди», – сказав він.

Лукашенко закликав Захід «не випробовувати слов’янське терпіння і нашу долю», адже «якщо державність, незалежність, територіальна цілісність, безпека наших народів будуть під реальною загрозою, ми, навіть не роздумуючи, відповімо адекватно».

«Чи усвідомлюють західні політики, що вони своїми руками кладуть голову Європи на ядерну гільйотину? Вони всерйоз думають, що відбудуться малою жертвою – Вільнюсом і Європою?», – сказав він.

27 червня Лукашенко заявив, що значна частина російської ядерної зброї, яку планували завезти до Білорусі, вже перебуває на території країни.

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Про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі президент Росії Володимир Путін оголосив у березні 2023 року.

Тоді ж він заявив, що Росія своїми діями не порушить Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки не передасть цю зброю Білорусі, а лише розмістить її під своїм контролем на білоруській території.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена уважно стежить за ситуацією після того, як президент Володимир Путін підтвердив 16 червня, що Москва розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі.