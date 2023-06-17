Лукашенко не розуміє можливостей ядерної зброї, тому намагається залякати світ – Подоляк

Олександр Лукашенко «не є суб’єктом війни в Україні», зазначив керівник радника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю «24 каналу», коментуючи його заяви про розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

«Лукашенко є дивним «братом-близнюком» Медведєва, які мають виконувати функцію «клоунського ВІП-агітаційного потягу». Не більше, але й не менше», – сказав Подоляк.

Він додав, що «Лукашенко не розуміє можливостей ядерної зброї, тому намагається залякати світ своїми заявами». Радник голови ОП назвав його ядерні погрози «анекдотичними заявами».

На думку Подоляка, «мета Лукашенка – дати можливість Росії нібито впливати на загальний хід війни».

«Тобто щоб (інформаційне – ред.) поле було забито ще чимось, крім негативу щодо Росії. Лукашенко бравує й хоче залякати», – каже радник голови ОП.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що до Білорусі вже доправлена перша партія ядерних зарядів, які планується розмістити на території країни, повідомляють російські державні агенції. Раніше про це сказав білоруський правитель Олександр Лукашенко.

«Це лише перша частина. До кінця року виконаємо завдання повністю», – заявив Путін 16 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі Путін оголосив у березні 2023 року. Тоді ж він наголосив, що Росія своїми діями не порушить Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки не передасть цю зброю Білорусі, а лише розмістить її під своїм контролем на білоруській території.