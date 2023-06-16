Слідчий комітет Росії створив у Білорусі військовий слідчий відділ. Про це, як йдеться у пресрелізі відомства, голові СКР Олександру Бастрикіну доповіли під час наради.

«У зв’язку з розташуванням підрозділів Міноборони Росії в Республіці Білорусь створено військовий слідчий відділ СК Росії з дислокацією на вказаній території», – йдеться у повідомленні.

Минулого року в жовтні Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про розгортання спільного угруповання військ на території Білорусі. Білоруське військове відомство повідомляло, що чисельність російських військових у складі угруповання становитиме трохи менше ніж дев’ять тисяч осіб.

У березні Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. За його словами, Росія не передає Білорусі ядерну зброю, а розміщує свою зброю на її території.

У червні авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко розповів про прохання до президента Росії Володимира Путіна «повернути» Мінську ядерну зброю.

За його словами, «поки що» йдеться про тактичне озброєння, проте Білорусь готує майданчики і для розміщення стратегічних ракет. Із розмови Лукашенка з журналістами випливає, що він вважає, що може ухвалити рішення про застосування розміщених у країні тактичних боєприпасів.