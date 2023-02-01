У Міноборони Білорусі показали, як її військові керують «Іскандерами» без допомоги російських сил

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що білоруські військові почали самостійно, без допомоги російських сил, експлуатувати оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», які заступили на бойове чергування в грудні минулого року після передачі з Росії.

«Іскандер» – російське сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів. Його основне призначення – знищення засобів протиповітряної оборони та зенітної оборони противника, а також важливих об’єктів (мости, склади, командні пункти та вузли зв’язку, літаки і вертольоти на аеродромах, об’єкти інфраструктури, місця дислокації військ і техніки, інші ракетні системи, артилерія, кораблі).

Минулого року на початку лютого генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Росія передала Білорусі винищувачі, ракетні комплекси «Іскандер» і системи протиракетної оборони С-400.

У грудні 2022 року після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним Олександр Лукашенко заявив, що Росія передала Білорусі ракетні комплекси С-400 та «Іскандер», які вже заступили на бойове чергування.

Офіційно білоруська армія не бере участі в повномасштабній війні Росії проти України, але наприкінці лютого 2022 року частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні, атакувала українські міста з території Білорусі.

Також територія Білорусі використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні.

10 жовтня 2022 року стало відомо, що Кремль і Мінськ домовилися про розміщення спільного угруповання військ у Білорусі. Повідомлялося, що з Росії до Білорусі буде відправлено близько 170 танків, а також не менше ніж 9 тисяч солдатів російської армії.

Українська розвідка повідомляє, що наразі не бачить прямої загрози нападу з боку Білорусі.