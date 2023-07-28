Бразилія відхилила запит США на екстрадицію російського шпигуна

Влада Бразилії відхилила запит США про екстрадицію ймовірного російського шпигуна Сергія Черкасова. Про це йдеться у заяві бразильського міністерства юстиції та громадської безпеки.

Відомство визнало прохання США необґрунтованим, оскільки стосовно обвинуваченого вже є запит про екстрадицію з Росії, який схвалив Верховний суд Бразилії. Проте виконання цього рішення зупинене через те, що Черкасов перебуває під слідством у Бразилії, ідеться в повідомленні. У Бразилії Черкасов засуджений за підробку документів і відбуває термін у вʼязниці, але все ще перебуває під слідством у справі про шпигунство.

Про затримання Черкасова стало відомо в червні 2022 року. Влада Нідерландів вислала до Бразилії бразильського громадянина Віктора Мюллера Феррейру, який приїхав на стажування до Міжнародного кримінального суду. Нідерландські спецслужби встановили, що бразилець насправді є громадянином Росії, який працює на військову розвідку.

Запит про екстрадицію Черкасова США надіслали наприкінці квітня 2023 року. Міністерство юстиції США стверджує, що росіянин здійснював розвідувальну діяльність у Вашингтоні, видаючи себе за іноземного студента. За американською версією, Черкасов став працювати як російський агент у Бразилії в 2012 році, а через шість років переїхав до США під виглядом студента, де збирав дані для російської розвідки.

Однак Москва надіслала Бразилії свій власний запит про екстрадицію Черкасова першою. У Росії проти нього порушено кримінальну справу за звинуваченням у торгівлі наркотиками. За твердженням російської влади, Черкасов був великим наркоторговцем, який постачав героїн із Афганістану. Росіянин зізнався в цьому та просив про депортацію на батьківщину.

Bellingcat та The Insider припускали у своєму розслідуванні, що російська влада сфабрикувала проти Черкасова кримінальну справу про торгівлю наркотиками з метою повернути його на батьківщину.

Російська влада не вперше використовує схему з кримінальним переслідуванням осіб, екстрадиції яких від третіх країн вимагають США, щоб спробувати завадити їх видачі Сполученим Штатам і домогтися передачі Росії.

The Wall Street Journal називає Черкасова можливим кандидатом на обмін увʼязненими між США та Росією, ідеться, зокрема, про заарештованого за звинуваченням у шпигунстві кореспондента видання Евана Гершковича.