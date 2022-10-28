Затриманий у Норвегії співробітник університету є росіянином – слідство

Суд у Норвегії висунув співробітнику Університету Тромсе звинувачення у шпигунстві на користь Росії, повідомляє телеканал NRK.

За версією слідства, Хосе Асіс Джаммарія проживав у Норвегії за підробленими бразильськими документами, працюючи на одну з російських спецслужб під прикриттям. Поліція стверджує, що насправді ця людина є громадянином Росії Михайлом Володимировичем Мікушиним.

Обвинувачений заперечує це і називає себе бразильцем. При цьому поліція зазначає, що Джаммарія відповідав у суді англійською, попри присутність у залі перекладача з португальської. В обвинувальному акті йдеться про незаконну розвідку, яка може загрожувати основоположним національним інтересам Норвегії та безпеці інших країн.

Видання The Insider та Bellingcat стверджують, що Мікушин працює на ГРУ – російську військову розвідку. У розслідуванні йдеться про те, що в Москві він жив в офіцерському гуртожитку при Військово-дипломатичній академії (ВДА) ГРУ.

Журналістам також вдалося отримати фотографію з його прав водія.

За даними The Insider та Bellingcat, Мікушин отримав бразильський паспорт у 2006 році. А до Норвегії він прибув у 2021 році для дослідницької програми в Університеті Тромсе, яка, серед іншого, включала вивчення «гібридних загроз».

За даними розслідувачів, Мікушин кілька разів повертався до Росії, у тому числі у 2015 та 2020 роках, і має там неоплачений податок на майно.

Раніше імовірних російських агентів неодноразово звинувачували, що вони отримували громадянство Бразилії та інших країн Латинської Америки, щоб влаштуватися в дослідницькі та міжнародні організації.

У червні 2022 року служба безпеки Нідерландів повідомила про викриття агента ГРУ, який планував розпочати роботу у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. За даними спецслужби, росіянин Сергій Черкасов використав бразильські документи на імʼя Віктора Мюллера Феррейри.