У Литві двох людей засудили за шпигунство на користь Росії

Суд у литовському місті Клайпеда визнав винними в шпигунстві на користь Росії двох людей, передає Литовське національне радіо та телебачення.

Зокрема, суд засудив до чотирьох років ув’язнення директора Балтійської молодіжної асоціації «Ювенюс» Олексія Грейчуса. Згідно з вироком, він був завербований Федеральною службою безпеки й майже чотири роки проводив заходи на гроші російської розвідки, де збирав дані про запрошених гостей. Він своєї провини не визнає.

Грейчус – видавець, лівий активіст, організатор «Безсмертного полку» у Клайпеді. Він займається збереженням радянських військових пам’яток. Він є онуком Йонаса та Марійони Грейчус, які отримали від ізраїльського інституту «Яд Вашем» звання Праведників народів світу за порятунок єврея під час Голокосту.

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Батько засудженого – письменник Римантас Грейчус – народився на засланні в Сибіру, але відомий прорадянськими поглядами. Сам Олексій брав участь у заходах у Росії та регулярно спілкувався з російськими дипломатами. Його прихильники вважають, що переслідування Грейчуса-молодшого пов’язане з політичною позицією.

У цій же справі засудили ще одного громадянина Литви – Міндаугаса Тунікайтіса. Він свою вину визнав. Суд призначив йому півтора року позбавлення волі.

Згідно з вироком суду, Тунікайтіс та Гречус були завербовані одним співробітником ФСБ, який регулярно видавав їм завдання. Росіянина не затримали.