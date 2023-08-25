ЗМІ: у Фінляндії затримали одного з лідерів російської групи «Русич» Петровського

У Фінляндії поліція затримала російського радикального націоналіста Яна Петровського, одного з командирів диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», яка воює на боці Росії в Україні. Його підозрюють у скоєнні військових злочинів в Україні у 2014-2015 роках. Про це повідомляє телеканал MTV3.

За даними журналістів, громадянин Росії перебуває під вартою. Україна звернулася із запитом про його екстрадицію.



Посольство Росії «поінформували про затримання у Фінляндії росіянина за зверненням Києва», пише «РИА Новости».



Українські правоохоронні органи звинувачують Петровського, який воював на боці бойовиків угруповання «ДНР», у злочинах, скоєних у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках, у тому числі у тортурах та вбивстві полонених. Ця бойова група брала участь у сутичках з українським добровольчим батальйоном «Айдар» у вересні 2014 року.



Бійці групи «Русич» задіяні у повномасштабному вторгненні в Україну. На угруповання та її керівників Мільчакова та Петровського у вересні минулого року було США застосували санкції за «особливу жорстокість», вчинену ними під час боїв у Харківській області після початку російської агресії.



У грудні щодо командирів групи «Русич» Євросоюз застосував санкції через ймовірну причетність до ПВК «Вагнер».



Петровського раніше вже затримували у країні Євросоюзу. Це сталося у 2016 році в Норвегії, де він жив з 2004 року. Його перебування в Норвегії було визнано загрозою національній безпеці, і його депортували.