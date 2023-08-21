Міноборони: в Україні планують створити військову поліцію

В Україні планують створити військову поліцію, у розробці відповідного законопроєкту бере участь Головне управління військової юстиції Міністерства оборони України, повідомила пресслужба МОУ.

«Військова поліція має стати військовим формуванням із правоохоронними функціями і входитиме до системи Міноборони України. Орган буде утворено на основі Військової служби правопорядку в ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій)», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони уточнили, що метою створення військової поліції є підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту).

У відомстві також додали, що передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.

Наразі згаданий законопроєкт проходить процедуру погодження, кажуть у МОУ.