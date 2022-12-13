Уповноваженим особам дозволили огляд військовослужбовців на стан сп’яніння

Верховна Рада дозволила посадовим особам, уповноваженим начальником органу управління Військової служби правопорядку (ВСП) у Збройних силах України, здійснювати огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів і тестів військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів.

За відповідний законопроєкт у цілому проголосували 270 депутатів, повідомив Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

Законопроєктом передбачено, що огляд дозволено здійснювати не лише під час проходження зборів, а й у разі, якщо є підстави вважати, що військовослужбовець перебуває у стані сп’яніння на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (зокрема транспорті міжнародного сполучення).

Водночас під час проведення таких оглядів уповноважена посадова особа застосовує спеціальні технічні засоби відеозапису, а у разі їх відсутності чи неможливості застосування таких засобів, огляд відбувається у присутності двох свідків. У разі застосування спеціальних технічних засобів відеозапису матеріали відеозапису обов’язково долучають до протоколу про адміністративне правопорушення.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про посилення відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння в умовах воєнного часу.