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Уповноваженим особам дозволили огляд військовослужбовців на стан сп’яніння

Під час таких оглядів має бути спеціальний технічний засіб відеозапису

Верховна Рада дозволила посадовим особам, уповноваженим начальником органу управління Військової служби правопорядку (ВСП) у Збройних силах України, здійснювати огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів і тестів військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів.

За відповідний законопроєкт у цілому проголосували 270 депутатів, повідомив Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

Законопроєктом передбачено, що огляд дозволено здійснювати не лише під час проходження зборів, а й у разі, якщо є підстави вважати, що військовослужбовець перебуває у стані сп’яніння на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (зокрема транспорті міжнародного сполучення).

Водночас під час проведення таких оглядів уповноважена посадова особа застосовує спеціальні технічні засоби відеозапису, а у разі їх відсутності чи неможливості застосування таких засобів, огляд відбувається у присутності двох свідків. У разі застосування спеціальних технічних засобів відеозапису матеріали відеозапису обов’язково долучають до протоколу про адміністративне правопорушення.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про посилення відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння в умовах воєнного часу.

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