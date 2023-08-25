Майно Сальдо та його родини передали державі – Мінекономіки

Активи співробітника російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо та його родини стягнули в дохід держави, заявило Міністерство економіки 25 серпня.

Відомство заявило, що уряд ухвалив рішення передати майно не тільки Сальдо, а і його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України. Це обґрунтували рішенням Вищого антикорупційного суду України від 9 травня та постановою Апеляційної палати ВАКС від 17 травня цього року про застосування санкцій.

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«Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України», – йдеться в заяві міністерки економіки Юлії Свириденко.

Мінекономіки наводить перелік активів, переданих Фонду державного майна:

три земельні ділянки

готель на 3 279,9 квадратних метрів у Херсоні

апартаменти на 304,2 квадратних метрів в Ялті

два паркомісця в Ореанді (Ялта)

триповерхова будівля в Херсоні на 2 143,3 квадратних метрів

будинок на 236,7 квадратних метрів у Херсоні

три квартири в Ореанді (135,1 квадратних метрів), Одесі (128,5 квадратних метрів) та Херсоні (36,8 квадратних метрів)

автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску

99,86% ПрАТ «Каштан» (розробляє гранітний кар’єр в Житомирській області) – оформлене на колишню дружину Сальдо

30% ПрАТ «Дельта Сервіс» (транспортна компанія) – оформлене на колишню дружину Сальдо

55,56% ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) – записано на доньку Сальдо

40% ТОВ «Конка» (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) – записано на доньку Сальдо

До повномасштабного вторгнення РФ Сальдо був мером Херсона та депутатом Херсонської міськради. Згодом перейшов на бік Москви, яка призначила його керувати окупованою частиною Херсонської області. Українські правоохоронці інкримінували Сальдо державну зраду.