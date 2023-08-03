Ексголові окупаційного «уряду» Херсонщини повідомили про підозру

Офіс генпрокурора та Служба безпеки повідомили, що ексгубернатор Калінінградської області РФ Сергій Єлісєєв, який майже пів року очолював «уряд» окупаційної адміністрації на тимчасово захопленій Херсонщині, отримав підозру.

«За даними слідства, за відсутності «на робочому місці» гауляйтера Сальдо російський чиновник виконував його «обов’язки» і керував місцевими окупаційними органами. Напередодні звільнення Херсона фігурант спільно зі своїми поплічниками переправився на лівобережну частину області, а згодом виїхав до Росії. І вже в грудні 2022 року знову отримав посаду в уряді Калінінградської області. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Єлісєєву про підозру за двома статтями», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Єлісєєв перебуває під санкціями багатьох європейських країн і США.