Суд арештував майно ексдепутата на Херсонщині від ОПЗЖ на 500 мільйонів гривень

За клопотанням Херсонської обласної прокуратури суд арештував майно та активи на 500 мільйона гривень, які належать колишньому депутату Херсонської обласної ради від партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України 31 травня.

Йдеться про майно, яке належить як самому ексдепутату, так і членам його родини.

«Це корпоративні права у п’яти агрофірмах та підприємствах, три торгові марки, більше 30 об’єктів нерухомого майна, 70 транспортних засобів, два прогулянкові судна, 15 банківських рахунків, 160 одиниць сільгосптехніки, а також земельні ділянки площею 1200 га», – перелічили в Офісі генпрокурора.

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Корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.

За даними слідства, колишній депутат використовував ці ресурси для сприяння підривній діяльності Росії проти України. Справу проти нього за статтею про державну зраду та колабораціонізм передали до суду.

Як стверджує ОГП, фігурант допомагав російській армії поширювати російську пропаганду, залучаючи техніку та ресурси своїх підприємств. Він також нібито розміщував російських військових, надавав їм своє обладнання, допомагав із продовольством та ремонтом техніки.

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«У лютому 2023 він очолив окупаційне «міністерство сільського господарства та рибальства Херсонської області» та організовував його роботу. Задля посилення контролю окупаційної влади над аграрним сектором ексдепутат очолив «міжвідомчу комісію щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції», – повідомляє ОГП.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, водночас СБУ оприлюднила фото Едуарда Репілевського, який був обраний до Херсонської облради від «ОПЗЖ» у 2020 році. Його публічних коментарів із цього приводу немає. Раніше російські державні медіа повідомляли з посиланням на так званого виконувача обов’язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо, що Репілевський працює в окупаційній адміністрації.

Минулого тижня суд у Черкасах заарештував корпоративні права та статутний капітал компанії, співвласник якої, за даними слідства, продовжив співпрацювати з Росією після початку повномасштабного вторгнення.

Херсон і правобережжя Херсонщини українські війська деокупували восени минулого року. Проте частина Херсонщини все ще перебуває під російською окупацією.