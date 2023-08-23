Будівництво військового меморіального кладовища під Києвом має розпочатися восени цього року – Дробович

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) на території Гатненської сільської територіальної громади на Київщині має розпочатися восени 2023 року.

«Якщо все буде добре, то будівельні роботи мають розпочатися вже цієї осені. Оптимістичний план – щоб відкрити перші ділянки поховання», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, є завдання в найкоротші терміни, максимум до року, відкрити для поховань перший сектор.

«Для кладовища підшуковували місце. Називалася і Лиса гора, і Биківня, але додаткове дослідження і перевірка місця показали, що на пошукові роботи там може піти 12-18 місяців (оскільки там є місця поховань жертв сталінських репресій). Це дуже довго і затягує будівництво цвинтаря. Крім того, попередньо виявилося, що цвинтар має бути близько 300 гектарів, а якщо його робити в Биківні з усіма відступами, буферними зонами, то там залишитися близько 45 гектарів, що мало для такого місця. Тому повернулися до попереднього напрацювання – це ділянка біля Віти Поштової, Південного цвинтаря. Там є понад 200 гектарів», – пояснив Дробович.



У квітні Київрада відвела землю і фактично розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні.

Кабмін у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи «Національне військове меморіальне кладовище».

Ще восени 2022 року перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун повідомив, що «Національне військове меморіальне кладовище» в Києві почнуть будувати до кінця 2023 року.