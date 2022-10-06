У Києві будівництво «Національного військового кладовища» почнеться до кінця 2023 року – Мінветеранів

У Міністерстві у справах ветеранів очікують, що «Національне військове меморіальне кладовище» в Києві почнуть будувати до кінця 2023 року. Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.



«За основу і бачення військового меморіального кладовища ми взяли Арлінгтонське кладовище. Це велика територія, на якій за проектом буде побудовано і парковку для того, щоб могли туди під'їжджати, і залу прощання, і музей, і невеликий парк. Це буде комплекс, не лише кладовище», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, пам'ятники будуть уніфіковані і будуть встановлюватися за рахунок держави.



«Там будуть ховати всіх військовослужбовців, які загинули в російсько-українській війні (за бажання родичів). Але кладовище буде розбите на сектори – там будуть Алеї Героїв України, повних кавалерів ордену Богдана Хмельницького. Це ще буде обговорюватися», – розповів Олександр Порхун.



За його словами, проект наразі перебуває в розробці.



Щодо визначення земельної ділянки, на якій можуть створити меморіальне кладовище, заступник міністра сказав, що триває робота, і анонсував, що «скоро це всі дізнаються».



4 жовтня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє міністерству у справах ветеранів України утворити у сфері свого управління державну установу «Національне військове меморіальне кладовище» та забезпечити її діяльність.



У травні Верховна Рада України ухвалила розроблений Мінветеранів проект закону, який передбачає створення в Україні Національного військового меморіального кладовища.

У серпні повідомлялося про загибель близько 9 тисяч українських військових в ході повномасштабної війни з Росією.