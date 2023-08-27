Монумент Батьківщина-мати: «русская женщина» чи українка?

Україна відсвяткувала День Незалежності – вперше із тризубом на щиті монументу в Києві, яким замінили герб СРСР. Також монументальну скульптуру – найвищу в Європі – вирішили перейменувати з «Батьківщина-мати» на «Україна-мати». Це викликало гнів МЗС Росії та російських пропагандистів, один з яких назвав заміну радянського герба на тризуб «изнасилованием русской женщины». Але чи справді монумент був «русской женщиной»? Прообразом постаменту була українська художниця, мати шістьох дітей, які співають українські козацькі пісні, а іншим прообразом була відома українська скульпторка, яка захоплювалась українською культурою. Розбираємось.

Заміну герба неіснуючого вже понад три десятиліття СРСР на щиті монументу на український тризуб підтримали в опитуванні українці в «Дії» минулого року. Всі роботи здійснили протягом кількох тижнів у липні-серпні 2023 року і якраз встигли до Дня Незалежності України.

Весь серпень у Росії з обуренням дивились на заміну символу СРСР на тризуб і намір перейменувати монумент на Україна-мати».

В МЗС Росії заявили, що Україна не вміє «любити свою матір» – Батьківщину. Про це заявила речниця МЗС Марія Захарова раніше в серпні.

«У цьому вся сутність київського режиму та очолюваних ним кіборгів. Матір не можна перейменувати. Вона одна. І єдине, що з нею можна зробити – любити. А це вони не вміють», – заявила вона.

У Держдумі Росії навіть прозвучала пропозиція вдарити ракетами по київському монументу у відповідь на удари безпілотників по Москві. З такою «ідеєю» виступив член Комітету Держдуми з питань оборони Андрій Гурулєв, заявляючи, що треба, мовляв, бити по об’єктах в Україні, які мають особливе історичне значення для неї – тим, більше, що герба СРСР вже на київському монументі не буде…

А російський пропагандист Борис Корчевніков назвав появу тризуба на щиті монументу «изнасилованием русской женщины».

«Це наруга, це ґвалтування російської жінки, ось що ми бачимо! Це ґвалтування російської жінки, за якою прийде її син, російський солдат, і помститься!» – сказав Корчевніков в інтерв’ю російському телебаченню.

«Потужна «Батьківщина-мати» тепер стала в позу, ніби вона здається. …вона називає позивний і просить здатися російському солдату. Вона каже: «Прийди, російський солдат, прийди мій син і захисти мене від цієї наруги!» – в емоційному запалі говорить Корчевніков з екрану.

Прообрази – українки

Але якщо розібратися, хто надихав архітектора Василя Бородая (1917–2010) на створення образу Батьківщини-матері, то тут якраз було дві жінки і обидві вони – українки, а не росіянки.

«Вона не схожа на типову колгоспницю чи радгоспницю із журналу «Крестьянка». А вона дійсно схожа на українку», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Роман Кабачій, старший науковий співробітник Національного музею історії України в Другій світовій війні.